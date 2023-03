DAX – Was passiert bei einer negierten Formation

Wie bei allen Prognosen und Vorhersagen gibt es keine Garantie dafür, dass diese auch wie gewünscht oder erwartet eintreffen. So wurde in den vergangenen Handelstagen das Broadening-Top zwar erwartungsgemäß nach unten aufgelöst, zuletzt hat der DAX aber das Niveau dieser nicht alltäglichen Formation wieder zurückerobert. Auch für dieses Verhalten gibt es eine Regel die nämlich besagt: Eine Formation die negiert wird, lässt eine deutlichere Bewegung in die nicht erwartete Richtung zu. Somit müsste der DAX nun kräftig anziehen. Allerdings ist die aktuelle Lage weiterhin recht fragil, was die erhöhte Volatilität widerspiegelt. Die letzten Erholungstage waren zudem von rückläufigen Umsätzen begleitet. Auch wenn die Statistik für eine starke Phase spricht, sollte noch nicht von einer aufkommenden Euphorie ausgegangen werden.

Wie bei allen Prognosen und Vorhersagen gibt es keine Garantie dafür, dass diese auch wie gewünscht oder erwartet eintreffen. So wurde in den vergangenen Handelstagen das Broadening-Top zwar erwartungsgemäß nach unten au

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer