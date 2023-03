Gold und Goldaktien fallen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt: „Der flüchtige Glanz des Goldes“. „Das Edelmetall trägt keinen Zins, deshalb sind steigende Leitsätze und höhere Renditen am Anleihemarkt eine Bremse für den Preis“.Kommentar: Gold glänzt seit 5000 Jahren, ohne jemals einen Zins zu bezahlt zu haben. Papiergeld hat selten länger als 100 Jahre überlebt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 57.892 Euro/kg, Vortag 59.232 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich relativ stabil (aktueller Preis 22,37 $/oz, Vortag 22,45 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 977 $/oz, Vortag 985 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.332 $/oz, Vortag 1.337 $/oz). Die Basismetalle präsentieren sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 74,69 $/barrel, Vortag 73,11 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,4 % auf 419,36 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 4,4 % auf 400,72 $. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 3,4 % und Royal Gold 3,2 %. Bei den kleineren Werten geben Sandstorm 5,6 % sowie Vista, Argonaut und Monument jeweils 5,3 % nach. Northern Dynasty befestigt sich 3,3 %. Bei den Silberwerten bricht First Majestic nach der Bekanntgabe einer Minenschließung um 22,4 % ein. Santacruz fallen 6,7 % und Fortuna 6,2 %.