JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chemiekonzern an die vergangene Woche veröffentlichten Jahreszahlen an. Wegen der anstehenden Etablierung des Gemeinschaftsunternehmens mit der Beteiligungsgesellschaft Advent für das Geschäft mit Hochleistungskunststoffen sowie reduzierten Erwartungen für diesen Bereich senkte er seine Prognosen für das bereinigte Konzernergebnis (EPS) 2023 und 2024 deutlich. Andere Branchentitel böten attraktivere Bewertungen, und die Fortschritte von Lanxess bei den Barmitteln seien abzuwarten, heißt es zum Anlagevotum./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,48 % und einem Kurs von 36,87EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m