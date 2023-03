Inflationsrate in Großbritannien steigt auf 10,4 Prozent

London (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich wieder beschleunigt. Die jährliche Inflationsrate stieg im Februar von 10,1 auf jetzt 10,4 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer