Dr. Reuter Investor Relations - Bei De.mem stehen alle Zeichen auf Wachstum

De.mem mit Sitz in Australien und Singapur ist ein junges, international tätiges Unternehmen und entwickelt, plant und produziert moderne Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme. Außerdem besitzt der Konzern dementsprechende Systeme und betreibt diese selbst.

Positionierung als führender Anbieter für dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen und Membrantechnologie

Firmenchef Andreas Kröll will zusammen mit seinem Team De.mem als führenden Anbieter für dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen und Membrantechnologie positionieren. Sein Unternehmen sieht er in einer guten Ausgangsposition hinsichtlich Wachstums und auf einem guten Weg in Richtung Profitabilität.

Denn der EBITDA-Breakeven rückt laut Kröll in greifbare Nähe. Der Firmenlenker bezieht sich damit auf die Anfang März veröffentlichten Finanzkennzahlen, auf die Investoren einen genauen Blick werfen sollten.

Verluste werden minimiert

Die EBITDA-Verluste aus den Vorjahren hat das Start-up-Unternehmen sukzessive reduzieren können. Von -3,1 Millionen AUD (2020) auf -2,2 Millionen AUD (2021) und nun -1,2 (2022) Millionen AUD was rund 742.000 Euro entspricht; in 2022 teilte sich der Verlust mit -0,8 Millionen AUD auf das 1. Halbjahr und -0,4 Millionen AUD auf das 2. Halbjahr auf.

Der reduzierte EBITDA-Verlust schließt dabei noch ein laufendes Investment in die moderne Membrantechnik des Unternehmens mit ein, welche De.mem in Singapur entwickelt. Laut Unternehmen beläuft sich dieses Investment auf knapp 1 Million AUD pro Jahr. Die Hohlfasermembranen fungieren dabei als Wachstumstreiber für die Gesellschaft.

Umsatzerlöse und Zahlungseingänge steigend

Ein weiteres Zeichen dafür, dass De.mem kontinuierlich an seinem Wachstum und damit an der Verbesserung seiner Finanzkennzahlen arbeitet, zeigt der Blick auf Umsatzerlöse und Zahlungseingänge.

Denn De.mem konnte in den vergangenen Jahren gleichzeitig und kontinuierlich die Umsatzerlöse und Zahlungseingänge steigern. Was die Zahlungseingänge betrifft, so wachst De.mem mittlerweile seit 15 Quartalen in Folge verglichen mit der Vorjahresperiode.