DAX - Warten auf US-Leitzinsentscheid

Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre zunächst der Bereich um 15.300 Punkte. Rutscht der DAX wieder ab, wäre mit einem Rücklauf bis zum noch offenen Gap vom Vortag bei 14.980 Punkten zu rechnen. Der weitere Kursverlauf im DAX dürfte aber wohl erst nach dem heutigen US-Leitzinsentscheid entschieden werden.

Am heutigen Mittwoch steht vor allem der US-Leitzinsentscheid am Abend um 19:00 Uhr sowie die anschließende Pressekonferenz der US-Notenbank Fed im Fokus. Die Prognosen der Analysten reichen dabei heute weit auseinander und gehen von einem unveränderten Zinssatz bis hin zu einem Zinsschritt von 25 oder 50 Basispunkten aus. In der Folge könnte es im S&P 500 und im nachbörslichen DAX zu einer erhöhten Volatilität kommen.