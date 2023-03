DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 42 Euro angehoben. Analyst Gael de-Bray rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Laufe des Jahres mit einer Normalisierung der Auftragseingänge im Kapitalgütersektor. Wichtig zu wissen sei aber, dass Kion unter diesen Voraussetzungen im Unterschied zum Sektor historisch niedrig bewertet sei. Die Bilanzsorgen der Anleger hält der Experte für übertrieben. Der Kion-Aktienkurs könne sich gar verdoppeln, sofern das Management seine Ziele vollständig erfüllt./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 31,10EUR gehandelt.