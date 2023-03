78 Prozent der Deutschen finden Green-Tech-Jobs attraktiv (FOTO)

Holzminden (ots) - Im Green-Tech-Sektor arbeiten und etwas Sinnvolles für die

Umwelt tun, das finden laut Umfrage 78 Prozent der Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger attraktiv. Ebenso viele sehen in grüner Technologie wichtige

Wachstumsmärkte der Zukunft und rechnen mit neuen Arbeitsplätzen für die

heimische Wirtschaft. Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2023.

Dafür wurden im Auftrag von Stiebel Eltron 1.000 Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ von einem Marktforschungsinstitut

befragt.



"Unsere Umfrage zeigt, dass Energiewende-Berufe in Deutschland in allen

Altersgruppen hoch im Kurs stehen", sagt Henning Schulz, Pressesprecher des

Haus- und Systemtechnikherstellers Stiebel Eltron. "Das sind sehr gute

Nachrichten für die Green-Tech-Branche: Sowohl bei uns in der Industrie als auch

im Handwerk können Fach- und Führungskräfte die Energiewende vorantreiben und

einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten."