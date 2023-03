JPMORGAN stuft Suse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Suse nach Gesprächen mit Experten und Investoren auf "Neutral" belassen. Seit dem Börsengang habe der Softwareanbieter, der in attraktiven Märkten tätig sei, eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach der Senkung der mittelfristigen Wachstumsziele warteten die Anleger nun auf Belege für die Umsetzung der Unternehmensstrategie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 23:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 16,77EUR gehandelt.