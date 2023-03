VW beschleunigt Pläne für E-Autos

Volkswagen (XETR: VOW) hat ihr Streben nach einer Spitzenposition im Bereich der Elektrofahrzeuge verstärkt, indem sie zu BYD und Tesla (NASDAQ: TSLA) vorrückt.

Die VW kündigte an, über einen Zeitraum von fünf Jahren 180 Milliarden Euro in die Batterieproduktion und die Beschaffung von Rohstoffen zu investieren, um die Kosten zu senken und zumindest ihren derzeitigen Marktanteil in dem zunehmend wettbewerbsintensiven Bereich zu verteidigen. Mehr als zwei Drittel der VW-Investitionsmittel für die nächsten fünf Jahre sind für die Elektrifizierung und Digitalisierung des Unternehmens vorgesehen, das sich so seinen Anteil an der Zukunft des Automobils sichern will. Laut einer Studie von S&P Global Mobility wird der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA bis 2030 voraussichtlich 40 % des gesamten Pkw-Absatzes ausmachen.

