So bringt die extreme Volatilität Gewinne

Die Volatilität an den Börsen ist auch in dieser Woche sehr hoch, um nicht zu sagen extrem. Das gilt vor allem auch für die Kurskapriolen, die der DAX vorgestern und gestern geschlagen hat. Eigentlich sollte die am Wochenende unter Hochdruck vereinbarte Übernahme der angeschlagenen Bank Credit Suisse durch die UBS die Märkte beruhigen und stabilisieren. Doch das gelang zunächst nicht. Denn am Montag brach der deutsche Leitindex zunächst noch einmal deutlich ein. Er verlor 2,1 % und erreichte mit 14.458 Punkten sehr dynamisch ein neues Tief in der aktuellen Korrektur, wie der folgende 5-Minuten-Chart zeigt, so wie er regelmäßig im „ Target-Trend-Spezial “ analysiert wird.

Wie der Chart auch zeigt, drehte die Stimmung aber wenig später. Schnäppchenjäger witterten ihre Chance und stiegen ein. So schnell, wie es abwärts ging, liefen die Kurse zurück nach oben. Und dabei wurden nicht nur die anfänglichen Kursverluste aufgeholt, sondern der DAX lief so stark und fast so weit ins Plus, wie er zuvor ins Minus gelaufen war. Vom Tagestief aus legte der Index bis zum Tageshoch von 14.968 Punkten 3,61 % zu. Und er machte damit aus dem Minus von 2,1 % einen Gewinn von 1,44 %.

Und mit den gestrigen Kursgewinnen kam der DAX vom Korrekturtief aus zwischenzeitlich sogar auf ein Plus von 5,5 %. – Wahnsinn!

Extreme Volatilität bietet hervorragende Gewinnchancen

Für erfahrene Trader bieten solche extremen Kursbewegungen hervorragende Chancen. Einige Beispiele:

Am Freitag hatte ich geschrieben, dass ich verbliebene Short-Trades per Stop-Loss so absichern würde, dass sie nicht mehr in den Verlust laufen können, wenn „der DAX jetzt noch ein kleines Stückchen weiter fällt“. Den gleichen Tipp hatte ich im Börsenbrief „Target-Trend-Spezial“ gegeben, wo ich bereits im Januar eine Short-Position besprochen hatte, eingegangen bei 14.650 Punkten. Diese lief vorgestern (endlich) ausreichend weit in den Gewinn, so dass sie wie beschrieben auf Einstiegskurs abgesichert werden konnte. Und aufgrund der schnellen und starken Kurserholung wurde der Trade letztlich im schlimmsten Fall ohne Verlust beendet.