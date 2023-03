Mit jedem Tag, an dem neue Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor ausbleiben, steigt die Hoffnung, dass das Vertrauen sowohl der Kunden als auch der Investoren in die Stabilität des gesamten Systems durch die Ereignisse in den USA und der Schweiz keinen größeren Schaden genommen hat.

Das gibt auch dem Deutschen Aktienindex zunächst die Chance, etwas zur Ruhe zu kommen und die Volatilität der vergangenen Woche abzubauen. Die Kursentwicklung in Frankfurt geht jetzt wieder etwas kontrollierter von statten. Der Index hat aber noch keinen neuen Boden ausgebildet, auch wenn die Erholung imposant anmutet. Anleger wagen sich aber auch deshalb nicht aus der Deckung, weil die Unsicherheit vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hoch ist.