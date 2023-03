In den letzten Jahren haben die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Spanien solide Fortschritte gemacht. Das Volumen des Warenhandels zwischen China und Spanien überstieg 2022 zum ersten Mal die Marke von 50 Milliarden US-Dollar und setzte damit seine gute Entwicklungsdynamik fort.

Qin Weizhong, Bürgermeister von Shenzhen, hoffte auf eine Stärkung der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten in den Bereichen Investitionen und Handel, wissenschaftliche und technologische Innovation und in anderen Bereichen sowie auf einen kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Tourismus, Sport und anderen Bereichen, um beiderseitigen Nutzen und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

Laura Jarillo, D.D.G. of Asia, Non-European Union Europe and Oceania wies darauf hin, dass Spanien in den Bereichen erneuerbare Energien, Umwelt, Automobilindustrie und anderen Branchen führend ist und dass derzeit Hunderte von spanischen Unternehmen in China in den Bereichen Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und Technologie tätig sind. Zur gleichen Zeit kamen einige führende Unternehmen aus Shenzhen nach Spanien, um zu investieren. Sie ist der Ansicht, dass dieses Austauschtreffen beiden Seiten zu mehr Zusammenarbeit verhelfen wird.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/333298.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2037923/Shenzhen.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-shenzhen-madrid-handelsforderungskonferenz-abgehalten-abschluss-von-13-investitionsprojekten-301778384.html