Oddo BHF senkt Ziel für RWE auf 51 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für RWE nach Zahlen für 2022 von 57,50 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Markterwartungen und über den Vorgaben des Unternehmens, schrieb Analyst Louis Boujard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen des Stromproduzenten zu Offshore-Windkraftanlagen seien zuversichtlich. Der Experte erhöhte in seinem Bewertungsmodell aber die Annahme für die Kapitalkosten./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 07:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 08:07 / MEZ

