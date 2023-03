Sascha Drache verrät, wie man durch eine Stiftung sein Vermögen schützt - neues Buch bald im Handel (FOTO)

Langenfeld (ots) - Stiftungspapst Sascha Drache, Gründer der Ratgeber Stiftung,

hat vor Kurzem sein kommendes Buch zur Vermögensabsicherung vorgestellt. In

"Ewige Vermögensabsicherung - Wie man durch eine Stiftung sein Vermögen schützt"

möchte der Experte für Stiftungswesen Menschen für Stiftungen als alternative

Rechtskonstrukte zu GmbHs oder anderen Unternehmensformen sensibilisieren. Das

Buch soll am 24. März 2023 im Handel erscheinen.



Sascha Drache: "In meiner Praxis als Stiftungsberater arbeite ich täglich mit

realen Zahlen meiner Kunden und sehe, wie sie mit einer Stiftung oft über 40.000

Euro Steuern pro Jahr einsparen können. Tatsächlich gibt es in Deutschland

jedoch gerade einmal 3900 Familienstiftungen. Demgegenüber stehen mindestens 2

Millionen Einwohner, die ein Einkommen von über 100.000 Euro pro Jahr erzielen.

Das ist genau die Grenze, ab der eine Familienstiftung als Instrument für den

Vermögensschutz und -aufbau sinnvoll ist."