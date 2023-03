Krisenkommunikation durch Imagefilme - 5 Tipps, wie das Vertrauen in Unternehmen in unsicheren Zeiten gestärkt wird (FOTO)

Heusweiler (ots) - In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und

gesellschaftlicher Turbulenzen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das

Vertrauen ihrer Kunden und Mitarbeiter zu bewahren und zu stärken. Jetzt ist es

wichtiger denn je, als Unternehmen die eigenen Stärken zu kommunizieren.



"Eine effektive Krisenkommunikation kann dabei helfen, das Image eines

Unternehmens zu verbessern und das Vertrauen der Kunden zu behalten. Besonders

effektiv sind Imagefilme, die Emotionen überbringen und dabei das Unternehmen

und seine Werte in den Vordergrund stellen", erklärt Julian Schneider. Er ist

Marketing- und Video-Experte und wird aktuell von vielen Firmen angefragt, die

Zuversicht und Mut verbreiten wollen - per Video.





Gerne verrät er in seinem exklusiven Gastartikel fünf Tipps, die Unternehmendabei unterstützen, durch Krisenkommunikation mit Imagefilmen das Vertrauenihrer Kunden in unsicheren Zeiten zu stärken.1. Bewältigte Krisen aufzeigenUm das Vertrauen der Kunden in Krisenzeiten zu stärken, sollten Unternehmen inihrem Imagefilm darauf hinweisen, welche Krisen sie in der Vergangenheitgemeistert haben. Insbesondere für Industrie- und Handwerksunternehmen, dieschon lange am Markt sind, gab es bereits zahlreiche Wirtschaftskrisen undandere Herausforderungen, die sie bewältigen mussten. Unternehmen sollten ihrenKunden daher mitteilen, dass sie Erfahrung im Krisenmanagement haben und in derLage sind, schwierige Zeiten zu überstehen. Durch das Aufzeigen von Erfolgen undder Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, können Unternehmen das Vertrauen ihrerKunden gewinnen und ihnen die Gewissheit geben, dass sie in guten Händen sind.2. Einblicke in das Krisenmanagement gebenUm das Vertrauen der Kunden in Krisenzeiten zu stärken, sollten Unternehmen inihrem Imagefilm ihr Krisenmanagement transparent kommunizieren. Dabei solltensie konkret aufzeigen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um Lieferkettenproblemezu bewältigen, alternative Lieferwege einzuschlagen und ihreProduktionskapazitäten zu erhöhen. Auch kreative Lösungen sollten in Betrachtgezogen werden, um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Kundenversorgung zugewährleisten. Unternehmen sollten nicht zögern, neue Wege zu finden, um ihreProdukte herzustellen oder zu verkaufen, und diese Strategien sollten sie offenmit ihren Kunden teilen.3. Ehrlich und transparent kommunizierenUm in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Kunden zu stärken, solltenUnternehmen auf ehrliche und transparente Kommunikation setzen. Stattunrealistische Versprechungen zu machen, sollten sie die tatsächliche Sachlageoffenlegen und aktiv Probleme ansprechen. Kunden werden es schätzen, wenn