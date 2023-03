Eka schließt 23 neue Kundenimplementierungen ab und verstärkt den Fokus auf den Kundenerfolg im Jahr 2022

Das Unternehmen konnte 11 neue Kunden hinzugewinnen und wurde im ,RiskTech' Quadrant for CTRM Solutions 2022 von Chartis Research als Branchenführer gelistet.

NEW YORK, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, die führende Unternehmens-Cloud-Plattform für Rohstoffhandel und Risikomanagement, kündigte für das Jahr 2022 weiteres Wachstum und Expansion an. Das Unternehmen konzentrierte sich darauf, Kunden live zu betreuen und am Produktplan zu arbeiten.