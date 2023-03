Die südkoreanische SungEel Hitech Co. Ltd. ist eine der größten im Bereich des Lithium-Ionen-Batterierecyclings tätigen Gesellschaften Asiens. Zusammen mit der australischen Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) arbeitet man daran, eine maßgeschneiderte Version von EcoGrafs Flusssäure freiem (HFfree) Anodenrecyclingverfahren in die geplanten, neuen Recyclinganlagen von SungEel in Südkorea und Europa zu integrieren. Damit soll eine Lösung zum vollständigen Recycling von Lithium-Ionen-Batterien entstehen.

Und EcoGraf kann jetzt einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zu diesem Ziel vermelden. Denn die Ergebnisse der elektrochemischen Leistung seiner EcoGraf™ HFfree-Reinigung einer Ausschussprobe aus der Lithium-Ionen-Anodenzellenproduktion von SungEel fielen positiv aus und die Tests unterstützen die Annahme, dass die elektrochemische Leistung des EcoGraf HFfree™-Graphits mit 99,98 % Kohlenstoff der von brandneuem kommerziellen natürlichen Anodengraphit entspricht. Ein ähnliches Resultat hatten bereits Untersuchungen des German Research Institute aus dem Juni vergangenen Jahres erbracht. Die Leistung des recycelten Anodenmaterials wurde in einer 2032-Münzen-Zelle mit einer reversiblen Kapazität von 361,1 mAh/g bewertet, die im dritten Zyklus erreicht wurde.

Zudem hatte eine vor Kurzem durchgeführte, unabhängige ISO- Lebenszyklusbewertung, die die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bewertet, gezeigt, dass das HF-freie Anodenrecycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden durch EcoGraf einen erheblichen Umweltvorteil bietet. Dies ist eine wichtige Anforderung für die weltweiten Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen. Im Vergleich zu synthetischem Graphit, das derzeit die wichtigste Anodenkomponente darstellt, ist der CO2-Fußabdruck hier nahezu null oder CO2 „frei“.

Die jetzt verkündeten Ergebnisse werden zusammen mit weiteren Tests in die Entscheidung über die gemeinsame Entwicklung durch SungEel und EcoGraf einer Pilotanlage zum Anodenrecycling einfließen. Erste, vorbereitende Ingenieursarbeiten haben bereits begonnen.

Außerdem weist EcoGraf darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, den Einsatz von recyceltem Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien zu fördern, indem das Material mit dem hochreinen Batterieanodenmaterial aus der geplanten Epanko-Mine von EcoGraf in Tansania gemischt wird. Die Beimischung von Epanko-Graphit in den Anoden-Recyclingmarkt ist eine bedeutende Möglichkeit, das Wertangebot seiner vertikal integrierten Batterieanodenmaterialien zu verbessern, so das Unternehmen.

Auf jeden Fall bewertet auch Herr Paul Yum, Vice President bei SungEel das Ergebnis der jüngsten Tests als „sehr positiv“ und hilfreich für SungEels umweltfreundliches Recyclinggeschäft und die Strategie des Unternehmens von „endlichen zu unendlichen Ressourcen“ zu gelangen.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.