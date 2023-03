Die Inhalte finden sich jetzt schon im BR-Channel der ARD Mediathek, von April nur noch dort innerhalb der ARD. Die eigene BR-Mediathek wird eingestellt. Der Schritt ist auch Teil der Einsparungen bei den ARD-Sendern. BR-Intendantin Katja Wildermuth hatte zudem gesagt, via ARD-Mediathek würden die BR-Inhalte deutlich besser genutzt./fd/DP/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bayerische Rundfunk (BR) schaltet seine eigene Mediathek ab und zieht mit seinen Inhalten wie geplant zur ARD um. Der Stichtag ist nun Ende März, wie der BR am Mittwoch in München mitteilte. Der BR folgt dem Beispiel anderer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten.

BR-Inhalte ziehen komplett in ARD-Mediathek - Kein eigenes System

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer