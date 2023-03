Bosch Power Tools setzt auf nachhaltiges Wachstum / Umsatz soll bis 2030 mehr als verdoppelt werden (AUDIO)

Leinfelden-Echterdingen (ots) -



Die Marke Bosch steht seit Jahrzehnten für erlebbare Qualität, innovative

Produkte und wertebasiertes Handeln, das ökologische, soziale und

wirtschaftliche Ziele in Einklang bringt. Das wurde erst vor wenigen Wochen

durch die Auszeichnung mit dem renommierten "Best Brands Award" in der

Jubiläumskategorie "Best of the Best Brands" unterstrichen. Demnach wurde der

Erfolg der Marke Bosch laut der Marktforscher in den vergangenen 20 Jahren

entscheidend getrieben von dem Geschäftsbereich Power Tools, der in seinen

Märkten eine sehr starke Stellung einnimmt. So ist es auch wenig überraschend,

dass Bosch Power Tools mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen seinen Umsatz im

Geschäftsjahr 2022 erneut steigern konnte - und das trotz widriger

Rahmenbedingungen, wie Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands, betont:



