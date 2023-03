BabyOne Familienunternehmer Anna Weber und Jan Weischer gründen D2C-Label (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - BabyOne, Omnichannel-Unternehmen für Baby und Kleinkindbedarfmit über 100 Filialen in der DACH-Region richtet seine Eigenmarkenstrategiekomplett neu aus. Die beiden Familienunternehmer Anna Weber und Jan Weischerstarten das eigenständige Label " Elsa & Emil(https://www.instagram.com/elsa.und.emil/) " und gründen dafür einStart-Up-Unternehmen. Auch die bisherige BabyOne Handelsmarke B.O. wirdstrategisch neu positioniert: Das klassische Whitelabel-Konzept imPreiseinstiegssegment erhält ein Rebranding unter dem Namen "Little One", dasSortiment wird sukzessive ausgeweitet und die Handelsmarke wird stärker an dieDachmarke BabyOne angebunden.Der Markt der Handelsmarken boomt. Gleichzeitig werden immer mehr Herstellerselbst zu Händlern und setzen ihre Produkte im Direktvertrieb ab. "Um uns klarvom Wettbewerb zu differenzieren, richten wir strategisch unserEigenmarkengeschäft komplett neu aus. Wir haben die letzten zwei Jahre intensivdaran gearbeitet und können dieses Jahr endlich durchstarten", erklärt BabyOneCo-CEO Jan Weischer. Die neue BabyOne Eigenmarkenstrategie fußt auf zwei Säulen:Zum einen auf dem Aufbau eines D2C-Geschäftsmodells mit der neu geschaffenenMarke "Elsa & Emil", benannt nach den Kindern von Anna Weber und Jan Weischer.Zum anderen wird die bisherige BabyOne Handelsmarke B.O. in "Little One"umbenannt, neu strukturiert sowie sortimentsseitig im BabyOne-Franchiseverbundausgebaut.Gründung eines eigenständigen Labels "Elsa & Emil"Losgelöst von der Dachmarke BabyOne, aber mit der gesamten Expertise von über 30Jahren Handel mit Baby- und Kleinkindausstattung im Gepäck, gründen die beidenFamilienunternehmer und Geschwister Anna Weber und Jan Weischer ein Start-Up, umeine starke, zeitgemäße Marke im Mittelpreissegment für alle jungen undwerdenden Familien auf den Markt zu bringen. Das Start-Up beschäftigt ein Teamvon sechs Mitarbeitern. Bei der Produktentwicklung setzen die beiden Gründer aufdie Expertise ihrer Franchisenehmer und Fachberater der BabyOne-Märkte. Instrategischen Fragen, Tech-Know-how und in der Vermarktung unterstützt der in2020 an Bord geholte Beirat aus renommierten Start-Up-Unternehmer*innen.Das Ergebnis ist eine Marke mit nachhaltigen, durchdachten Produkten, die einenhohen Qualitätsstandard aufweisen. Als erstes Produkt lanciert Elsa & Emil einenmarkeneigenen Kinderwagen mit ergänzenden Accessoires wie zum BeispielRucksäcken, Organizer, Regen- und Insektenschutz. Der Kinderwagen setzt aufhochwertiges Design, das sonst eher in höheren Preiskategorien zu finden ist undlegt einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit: So sind alle verwendeten Textilien