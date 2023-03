Ansturm auf Flüssiggasheizungen in Deutschland / Aussicht auf neues GEG ab 2024 führt zu hoher Nachfrage

Köln (ots) - Die Bundesregierung hat kürzlich einen Entwurf zur Änderung des

bestehenden Gebäudeenergiegesetzes vorgestellt, der die Umstellung der

Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien beschleunigen soll. Der bisherige

Entwurf sieht vor, dass eine neu eingebaute Heizung ab 2024 einen Pflichtanteil

von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien aufweisen muss, was den Einbau

von Heizungen mit fossilen Brennstoffen zukünftig sehr schwierig machen könnte.

Seit der Ankündigung dieses Entwurfs ist die Nachfrage nach Flüssiggasheizungen

in Deutschland sprunghaft angestiegen. Laut Google Trends erreicht das Interesse

an Gasheizungen derzeit eine höhere Spitze als zu Beginn des Ukraine-Kriegs und

zum Höhepunkt der Gaskrise im Sommer 2022. Und das spiegelt sich in der

Nachfrage nach Flüssiggasheizungen und Flüssiggastanks wider.



Neue Flüssiggasheizungen aus Sorge, dass 2024 keine Gasheizung mehr eingebaut

werden darf?