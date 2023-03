Seite 2 ► Seite 1 von 3

Augsburg (ots) - Hendrik Kuhlmann ist Experte für Kurzzeitvermietung. Mit seinenUnternehmen BNB Pro Hosting und BRIGHT unterstützt er Interessierte dabei, sichmit der Vermietung von Apartments eine profitable Einkommensquelle aufzubauen.Erfahren Sie hier, wie profitabel die Vermietung über Airbnb wirklich ist.Kurzzeitvermietung wird immer interessanter. Das gilt gleichermaßen für dieVermieter und Anbieter wie auch für die Mieter. Aufgrund der hohen Nachfragegibt es darum auch immer mehr Möglichkeiten. Beispielsweise ist es mithilfe derOnline-Plattform Airbnb möglich, seine Wohnung vorübergehend an Touristen oderGeschäftsreisende zu vermieten. So kann jeder während der eigenen AbwesenheitGeld verdienen - schließlich laufen auch die Kosten für die Wohnung weiter.Mittlerweile hat sich die Kurzzeitvermietung zu einem Geschäftsmodell entwickeltund Apartments werden eigens zu dem Zweck erworben oder angemietet, um sie überAirbnb weiterzuvermieten. Doch wie kompliziert ist das und lohnt sich derAufwand überhaupt? Hendrik Kuhlmann ist Fachmann auf dem Gebiet derKurzzeitvermietung und kennt die Antworten. In Eigenregie hat er innerhalbweniger Jahre ein profitables Business im Bereich Airbnb und Kurzzeitvermietungentwickelt. Während dieser Zeit sammelte er umfangreiches Wissen und entwickeltesich zum Experten auf dem Gebiet der Ferienwohnungen und Apartments. Inzwischengibt er seine Kenntnisse und Erfahrungen an Interessierte weiter, die sich einzweites Standbein oder eine Vollexistenz mit Kurzzeitvermietung aufbauenmöchten.Vorteile im Vergleich zum HotelHendrik Kuhlmann sieht die Kurzzeitvermietung als sehr einträglichesGeschäftsmodell und berichtet von einem Faktor zwischen 2,5 und 4 im Vergleichzur konventionellen Vermietung. Dabei sind die Übernachtungspreise in denApartments mit Hotelkosten vergleichbar - Preise für Hotelübernachtungenbeginnen bei 80 bis 100 Euro und reichen teilweise bis zu 200 Euro pro Nacht.Zugleich können die Angebote für einen Kurzaufenthalt ebenso flexibel gebuchtwerden wie eine Übernachtung im Hotel, weisen jedoch deutliche Vorzüge auf.Dazu zählt das sehr viel großzügigere Platzangebot im Vergleich zu einemHotelzimmer. Zudem ist das WLAN in der Regel besser und stabiler - in Hotels istes meist nicht einmal möglich, ein Zoom-Meeting abzuhalten. Des Weiterenfunktioniert das Ein- und Auschecken bei der Kurzzeitvermietung bequem undunkompliziert, ohne dass die Gäste an der Rezeption warten müssen, bis drei