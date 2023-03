Kassel (ots) - Tech-Pionier Sebastian Thrun tritt in die Jury des "Vordenker

Forum" ein, um Menschen auszuzeichnen, die maßgeblich an der Zukunft unserer

Gesellschaft mitwirken.



Plansecur-Chef Heiko Hauser: "Mit Sebastian Thrun haben wir den Kreis der klugen

Köpfe im Vordenker Forum um einen Pionier erweitert."





"Künstliche Intelligenz wird unser Berufs- und unser Privatleben in den nächstenJahren auf den Kopf stellen", prognostiziert Prof. Dr. Sebastian Thrun. Er giltals ein "geistiger Vater" der Künstlichen Intelligenz (KI), weil er frühzeitigdas Potenzial von KI aus der Wissenschaft herausholte und für den Alltagseinsatzweiterentwickelte. Die Entstehung selbstfahrender Autos geht auf ihn zurück, dieKünstliche Intelligenz in vielen Google-Diensten ebenfalls, und an seiner OnlineUniversity Udacity, die Millionen von Absolventen vorzuweisen hat, stellt KIeines der wichtigsten Lehrfächer dar. Im letzten Jahr wurde er dafür als"Vordenker 2022" ausgezeichnet; jetzt ist er in die Jury des "Vordenker Forum"eingetreten, um Menschen zu ehren, die wie er maßgeblich an der Zukunft unsererGesellschaft mitwirken. Seine erste von ihm autorisierte Biografie wird indiesem Frühjahr im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council erscheinen, zuderen Mitgliederkreis er gehört."Sebastian Thrun denkt nicht Jahre, sondern Jahrzehnte voraus. Dabei ist ernicht nur ein Visionär, sondern auch ein Macher, weil er an der Verwirklichungseiner Ideen arbeitet", lobt Heiko Hauser, Geschäftsführer derFinanzberatungsgruppe Plansecur, die das "Vordenker Forum" vor über 15 Jahrenaus der Taufe gehoben hat. Der Plansecur-Chef äußert: "Mit Sebastian Thrun habenwir den Kreis der klugen Köpfe im Vordenker Forum um einen Pionier erweitert."Der Eintritt von Sebastian Thrun in die Jury des Vordenker Forum erfolgt kurznach der Aufnahme der deutschen Nachrichtenikone Claus Kleber in das GremiumAnfang des Jahres. Die beiden kennen sich gut und Kleber hat das Vorwort zuThruns autorisierter Biografie geschrieben.Sebastian Thrun: Eine deutsche Karriere im Silicon ValleySebastian Thrun dürfte exemplarisch für den Lebenstraum vieler junger Menschenin Deutschland stehen. Der gebürtige Deutsche ist nach dem Informatikstudium insSilicon Valley ausgewandert und übernahm den KI-Lehrstuhl an der StanfordUniversity, bevor er seine eigene Online-Universität gründete. Zu seinen größtenErfolgen gehört der autonom fahrende Wagen "Stanley", der die US-amerikanische"Grand Challenge", ein Rennen zwischen autonomen Roboterfahrzeugen, gewann.Später übernahm Sebastian Thrun den Aufbau des geheimen Forschungslabors Google