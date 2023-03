IMPACT FESTIVAL startet Ticketverkauf mit rabattierten Early-Bird-Tickets / Europas größtes B2B-Event für nachhaltige Transformation öffnet am 13. und 14. September 2023 seine Türen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das IMPACT FESTIVAL, ein Projekt der neosfer GmbH, hat

seinen Ticketshop geöffnet und startet mit einem begrenzten Kontingent an

rabattierten Tickets in den Verkauf. Wer Teil von Europas größtem B2B-Event für

die nachhaltige Transformation werden möchte, dem stehen Business Tickets

während der Early-Bird-Phase für 239 Euro zur Verfügung. Rabatt gewähren die

Veranstalter auch Start-ups, NGOs und Universitätsmitarbeiter:innen.



Mit einem umfangreichen Programm verfolgt das IMPACT FESTIVAL das Ziel, die

nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft maßgeblich zu beschleunigen. Dazu

treffen am 13. und 14. September 2023 zum dritten Mal in Folge Investor:innen

und Unternehmen auf innovative Lösungen von Start-ups sowie erstmals in 2023

auch auf klein- und mittelständische Unternehmen (KMUs), die innovative Lösungen

anbieten. Besucher:innen des Events können sich im Ausstellungsbereich

inspirieren lassen und sich mit anderen Unternehmensvertreter:innen über

transformative Geschäftsmodelle sowie deren Anwendungsmöglichkeiten und

-beispiele informieren und austauschen. Start-ups und KMUs bietet das IMPACT

FESTIVAL damit eine Plattform, durch Netzwerk, Produkte und Dienstleistungen

Synergien zu schaffen. Darüber hinaus vernetzen sich im Rahmen des Events

Investor:innen und Start-ups und legen damit auch das finanzielle Fundament für

die Skalierung und den weiteren Erfolg ihrer Unternehmensziele. Die

vielversprechendsten Start-ups und KMUs zeichnet das Festival erneut mit dem

IMPACT AWARD aus. Highlights des Events präsentieren die Veranstalter:innen in

geführten Messetouren, die sich an Investor:innen, Unternehmen und

Medienvertreter:innen richten.