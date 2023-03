BERENBERG stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Betreibers von Einkaufszentren habe er im Vorfeld zu optimistisch eingeschätzt, räumte Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein. Immerhin aber entspanne sich nach dem Ende der Corona-Restriktionen die Lage bei den Mieten./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 06:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 19,00EUR gehandelt.