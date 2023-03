Jefferies hebt Ziel für Nike auf 160 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 140 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Sportartikelkonzerns liege deutlich über der Konsensprognose, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu hätten vor allem die Regionen Nordamerika, Europa/Naher Osten/Afrika und Asien/Pazifik beigetragen. Er vermutet, dass sich die Nachfrage der Verbraucher weiterhin gut entwickelt./bek/edh

