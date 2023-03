USCM leitet Genehmigungsverfahren für Bohrungen auf dem Lithium-Grundstück Clayton Ridge ein

Vancouver, British Colombia / 22. März 2023 - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ... ) (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Bureau of Land Management ("BLM") eine Genehmigung für Diamantbohrungen von bis zu 2.000 Metern auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge (das "Grundstück") beantragt hat. Das Grundstück befindet sich im Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt ca. 3.600 Acres, die ein hängendes Becken oberhalb des Clayton Valley (wie in der Karte unten dargestellt) abdecken, das die einzige lithiumproduzierende Region in den Vereinigten Staaten ist. USCM hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück zu erwerben.

USCM hat Westland Engineering & Environmental Services, Inc. damit beauftragt, in den kommenden Tagen eine Absichtserklärung ("NOI") beim BLM einzureichen, um die Diamantbohrungen der Phase 1 zu genehmigen. Die NOI sieht bis zu fünf Acres an Störungsfläche vor, was für den aktuellen Bohrplan mehr als ausreichend ist. Phase 1 wird bis zu vierzehn Diamantbohrlöcher umfassen, um die bis dato am besten identifizierten Ziele zu erproben. Das vorgeschlagene Programm wird bis in eine Tiefe von bis zu 250 Metern gehen und unschätzbare Informationen über die Mächtigkeit und den Gehalt der lithiumhaltigen Einheiten auf dem gesamten Grundstück liefern. Das Unternehmen wird in Kürze eine Pressemitteilung herausgeben, in der die jeweiligen Bohrziele der bevorstehenden Kampagne beschrieben werden.

Um die in der Optionsvereinbarung für das Grundstück festgelegten Earn-in-Anforderungen zu erfüllen, ist USCM vertraglich verpflichtet, eine zusätzliche Barzahlung von 75.000 US$ zu leisten, 500.000 Stammaktien zu emittieren und während der Feldsaison 2023 Explorationsbohrungen auf 1.500 Metern durchzuführen. Das Unternehmen hat bereits 1.000.000 Stammaktien an den Verkäufer ausgegeben und 150.000 US$ in bar gezahlt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese letzten Anforderungen des Optionsabkommens im Jahr 2023 erfüllen wird, womit es dann 100 % des Eigentums am Grundstück erworben haben wird.