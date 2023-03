Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2023 / Die Fitnessbranche wächst wieder über 10 Millionen Mitglieder in Fitness- und Gesundheitsanlagen

Saarbrücken/Hamburg (ots) - Gesundheit zählt zu den zentralen Werten in der

deutschen Gesellschaft. Auch Fitness und einem aktiven Gesundheitstraining kommt

in diesem Zusammenhang eine stetig wachsende Bedeutung im Leben der Menschen zu.

Die erfolgreiche Entwicklung der Branche in den vergangenen Jahrzehnten erfuhr

während der Corona-Krise einen Einbruch. Insbesondere die behördlich

angeordneten Schließungen der Fitness- und Gesundheitsanlagen über mehrere

Monate in den Jahren 2020 und 2021 wirkten sich negativ auf die Mitgliederzahl

und den Gesamtumsatz der Branche aus. 2022 hat sich die Branche in diesen

Bereichen langsam erholt und ist auf dem besten Weg, das Vorkrisenniveau wieder

zu erreichen.



Die Mitglieder kommen zurück in die Fitness- und Gesundheitsanlagen