QS World University Rankings by Subject 2023

London, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) - Deutschland führt in den neuesten

Fächer-Rankings die europäische Spitzengruppe an



Der internationale Hochschulanalyst QS Quacquarelli Symonds hat heute die

dreizehnte Ausgabe der QS World University Rankings by Subject

(https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023) veröffentlicht. Die

Rankings bieten eine unabhängige vergleichende Analyse der Leistungen von mehr

als 15.700 einzelnen Hochschulprogrammen, die von Studierenden an 1.594

Universitäten an 93 Standorten weltweit in 54 akademischen Disziplinen und fünf

breit gefächerten Fakultätsbereichen absolviert wurden.1 Sie sind Teil des

jährlichen Portfolios der QS World University Rankings , das im Jahr 2022 über

120 Millionen Mal konsultiert wurde und über das Medien und Institutionen

117.000 Mal berichteten.



In der Rangliste steigt die Zahl der deutschen Fächer unter den Top 50 zum

ersten Mal seit vier Jahren, nachdem sie seit der Ausgabe 2019 stetig gesunken

war. 96 deutsche Fächer befinden sich unter den 50 besten der Welt, womit

Deutschland die Niederlande als das am stärksten vertretene europäische Land in

diesem Bereich abgelöst hat. Weltweit ist Deutschland das Land mit der

sechsthöchsten Anzahl von Programmen in dieser Kategorie.