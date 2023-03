Forto verpflichtet sich den Klimazielen der Science Based Targets (FOTO)

Berlin (ots) - Forto, die erste europäische digitale Spedition, verpflichtet

sich wissenschaftlich basierte Net-Zero Ziele, die den Anforderungen der Science

Based Targets Initiative (SBTi) und der Business Ambition for 1.5°C Initiative

entsprechen, zu setzen. Damit wird Forto auch Teil der UNFCCC Race to Zero

Kampagne, die von der UN unterstützt wird.



Die Science Based Targets Initiative sieht den Transportsektor als einen der

Schlüsselbereiche für die globale Reduktion von Emissionen. Die Logistikbranche

ist für 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und wird bis

2050 der Wirtschaftszweig mit den höchsten Emissionen sein, wenn keine

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen kann

nachhaltiger Verkehr bis 2050 Einsparungen in Höhe von 70 Billionen US-Dollar

erzielen, wenn die gesamten Transportkosten einschließlich Kraftstoff,

Betriebskosten, Verluste durch Staus und Fahrzeuge berücksichtigt werden.