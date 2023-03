FSD Pharma gibt bekannt, dass seine australische Gesellschaft die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-201, einem Kandidaten für die potenzielle Behandlung der Major Depression, erhalten hat

Toronto, 22. März 2023 / IRW-Press / – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – hat heute mitgeteilt, dass seine australische Gesellschaft FSD Pharma Australia Pty Ltd. vom Alfred Ethics Committee in Australien die Genehmigungsbescheinigung für die Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-201 („Lucid-Psych“) als neuartigem Arzneimittelkandidaten für die potenzielle Behandlung von schwerwiegenden Depressionen (Major Depression/„MDD“) erhalten hat. Lucid-Psych wird außerhalb von Australien von der Firma Lucid Psycheceuticals Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma, und in Australien von der Firma FSD Pharma Australia Pty Ltd. entwickelt.