Techem Umfrage Smart Meter haben für Vermietende kaum Priorität (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Nur 8 Prozent der privat und 18 Prozent der geschäftlich Vermietenden planen,

in ihren Liegenschaften Smart Meter zu installieren

- Viele Vermietende betrachten Kosten als entscheidend

- Techem fordert den beschleunigten Rollout von Smart Metern, um

Energieeffizienz im Gebäudebestand voranzutreiben



Die Digitalisierung des Gebäudebestands ist ein zentraler Bestandteil der

Energiewende und Smart Meter leisten in diesem Prozess einen entscheidenden

Beitrag. Der Ausbau der Technologie bleibt allerdings zögerlich: Derzeit planen

nur 8 Prozent der Privatvermietenden und 18 Prozent der geschäftlich

Vermietenden in Deutschland die Installation von Smart Metern in den eigenen

Liegenschaften. Das hat der Energiedienstleister Techem in einer aktuellen

Umfrage herausgefunden.