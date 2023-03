Die Messe findet alle drei Jahre in Las Vegas statt. Im Vergleich zur letzten Messe hat Zoomlion sein Ausstellungsangebot diesmal um fast 60 Prozent erweitert und umfasst nun Produkte und Teile aus sieben Kategorien.

PEKING, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Maschinenausrüster Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion, 000157.SZ) präsentierte 22 Produkte auf der CONEXPO-CON/AGG, der größten Baumesse Nordamerikas, und unterzeichnete in den ersten drei Tagen der einwöchigen Veranstaltung Verträge und Vorverträge im Gesamtwert von 600 Millionen Yuan (etwa 87,1 Millionen US-Dollar).

Zoomlion zeigte auf der Messe seine Kompetenz in den Bereichen Betonmaschinen, Mobilkranmaschinen und Turmdrehkranmaschinen.

Die Betonmaschine 50X-6RZ zum Beispiel ist sicher, umweltfreundlich und einfach zu bedienen. Sie ist außerdem mit lokalen Fahrgestellen ausgestattet und wurde bereits bei vielen Projekten in den USA eingesetzt.

Auf der Messe wurde auch ein 800-Tonnen-Kran verkauft, der in Bezug auf die Kapazität den Rekord für chinesische Exporte auf den südamerikanischen Markt bricht.

Außerdem wurden in diesem Jahr im Bereich der Turmdrehkrane eine ausführliche Produkt- und Konstruktionsvorführung präsentiert.

Was den aufstrebenden Bereich der Erdbewegungsmaschinen anbelangt, so stellte Zoomlion auf dieser Messe sieben Produkttypen aus, im Vergleich zu zwei auf der vorherigen Messe, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Nordamerika spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie des Unternehmens, global zu werden, sagte Bruce Liu, Assistent des General Managers bei Zoomlion International, und fügte hinzu, dass das Unternehmen bei der Ausweitung des Geschäfts auf den globalen Märkten immer die Lokalisierung in den Vordergrund gestellt hat. Es hat versucht, Qualitätsprodukte zu präsentieren, die den Bedürfnissen von mehr lokalen Kunden gerecht werden.

Wie man hört, ist das Unternehmen 2007 in den nordamerikanischen Markt eingetreten. Mit 16 Jahren Erfahrung auf dem lokalen Markt hat Zoomlion eine Tochtergesellschaft in der Region gegründet und seine verschiedenen Produkte wie Betonmaschinen, Turmdrehkräne und Raupenkräne in den Vereinigten Staaten beworben.

Die große Messe CONEXPO-CON/AGG fand vom 14. bis 18. März statt und präsentierte die neuesten Ausrüstungsfortschritte und Technologieanwendungen in allen Bereichen des Bauwesens. Mit einer Ausstellungsfläche von über 3 Millionen Quadratmetern zog die Messe 2023 nach Angaben des Veranstalters mehr als 2.400 Aussteller aus 36 Ländern und Regionen an.

