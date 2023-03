Supermicro erweitert GPU-Lösungsportfolio mitDeskside Liquid-Cooled KI-Entwicklungsplattform, powered by NVIDIA

SAN JOSE, Kalifornien, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt die erste in einer Reihe leistungsstarker und dennoch leiser und energieeffizienter NVIDIA-beschleunigter KI-Entwicklungsplattformen an, die Informatikern und Entwicklern die leistungsstärkste heute verfügbare Technologie an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung stellt.

Die neue KI-Entwicklungsplattform, die SYS-751GE-TNRT-NV1, ist ein anwendungsoptimiertes System, das bei der Entwicklung und Ausführung von KI-basierter Software hervorragende Ergebnisse erzielt. Dieses innovative System bietet Entwicklern und Anwendern eine komplette HPC- und KI-Ressource für Abteilungs-Workloads. Darüber hinaus kann dieses leistungsstarke System ein kleines Team von Anwendern unterstützen, die gleichzeitig Trainings-, Inferenz- und Analyseaufgaben ausführen.

Die in sich geschlossene Flüssigkeitskühlung erfüllt die Anforderungen an die thermische Leistung der vier NVIDIA A100 Tensor Core GPUs und der beiden Intel Xeon Scalable CPUs der 4. Generation, um die volle Leistung zu ermöglichen und gleichzeitig die Effizienz des Gesamtsystems zu verbessern und einen leisen Betrieb (ca. 30 dB) in einer Büroumgebung zu ermöglichen. Darüber hinaus ist dieses System für leistungsstarke CPUs und GPUs ausgelegt und damit ideal für KI/DL/ML- und HPC-Anwendungen. Das System kann in einer Büroumgebung stehen oder bei der Installation in einem Rechenzentrum in ein Rack eingebaut werden, was die IT-Verwaltung vereinfacht.

„Supermicro nutzt seine führende serverbasierte KI-Technologie, um das leistungsstärkste KI- und HPC-Entwicklungssystem der Branche zu schaffen, mit dem eine breite Palette von KI-Entwicklungen und -Workloads am Arbeitsplatz ausgeführt werden kann", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Dieses aufregende neue GPU-System wird auch über ein vollständig integriertes Flüssigkeitskühlsystem verfügen, das es Spitzen-CPUs und -GPUs ermöglicht, ohne zusätzliche Infrastrukturkosten mit maximaler Leistung zu arbeiten. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Anforderungen unserer Kunden, damit wir ihre IT-Bedürfnisse verstehen und die bestmöglichen Produkte liefern können."