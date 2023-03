Baerbock reist nach Nordmazedonien und Georgien

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Mittwochabend zu einem zweitägigen Besuch nach Nordmazedonien und in die Südkaukasusrepublik Georgien. Am Donnerstag will sich die Grünen-Politikerin nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje mit ihrem Kollegen Bujar Osmani treffen. Dabei soll es vor allem um den EU-Beitritt des Landes gehen. Baerbock will sich auch mit weiteren Vertretern von Regierung, Opposition und Parlament treffen.

Der Sprecher bezeichnete Nordmazedonien als ein Schlüsselland für den EU-Erweiterungsprozess. Vor dem Hintergrund des Kompromisses mit Bulgarien über die nächsten Schritte in den EU-Beitrittsverhandlungen seien für Nordmazedonien noch einige Schritte zu gehen. Baerbock werde bei ihren Gesprächen in Skopje deshalb auch für die Annahme der dafür nötigen Verfassungsänderung werben.