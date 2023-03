Sollte es mit den jüngsten Rückschlägen auf 5,11 Euro mit der bisherigen Konsolidierung gewesen sein, dürfte oberhalb von 6,00 Euro die finale Anstiegsphase bei Deutz in Richtung 7,00 und darüber 7,62 Euro beginnen und könnte für ein Long-Investment herhalten. Vorsicht sollten Anleger jedoch bei einem unerwarteten Kursrutsch unter die Vorwochentiefs von 5,11 Euro walten lassen, in diesem Szenario müsste der EMA 200 auf Tagesbasis bei 4,71 Euro als potenzielles Ziel ausgerufen werden.

Ein Blick auf den längerfristigen Kursverlauf der Deutz-Aktie zeigt das Wertpapier in einer fortwährenden Seitwärtsphase zwischen 3,00 und in der Spitze 9,00 Euro. Aktuell befindet sich der Wert in einer Aufwärtstrendphase, nachdem der zurückliegende und seit September 2021 bestehende Abwärtstrend erfolgreich im September letzten Jahres überwunden werden konnte. Unterstützung erhält die Aktie zu dem durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis, die bisherige Aufwärtsbewegung präsentiert sich bislang nur dreiwellig, zeigt aber eindeutige Charakteristika einer fünfwelligen Impulswelle.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer