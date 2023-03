FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger hoffen am Mittwoch auf beruhigende Aussagen der US-Notenbank Fed. Wenige Stunden vor deren Zinsentscheid knüpfte der Dax an seine jüngste Erholung vom Tief seit Anfang Januar an. Er legte am Nachmittag um 0,39 Prozent auf 15 255,05 Punkte zu.

In der Breite blieben Anleger aber auch vorsichtig mit Blick auf das, was der Abend bringen könnte. Für den MDax ging es um 0,46 Prozent auf 26 894,29 Zähler bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zwar um 0,3 Prozent zu, in New York aber waren die Börsen relativ wenig bewegt in den Handel gestartet.