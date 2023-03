Facility-Services-Anbieter veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 / Klüh mit 923 Mio. Euro Gesamtumsatz nachhaltig auf Wachstumskurs (FOTO) Düsseldorf (ots) - Es ist der höchste Umsatz in der über 111-jährigen Unternehmensgeschichte, den die Klüh Service Management GmbH in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht hat: 923 Mio. Euro. Damit hat die internationale Klüh-Gruppe ihren Umsatz um 13,4 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Zu diesem Wachstum trugen im Wesentlichen die Fachbereiche Cleaning (plus 44,8 Mio. Euro), Catering (plus 24 Mio. Euro) und Clinic Service (plus 22 Mio. Euro) bei. Aber auch der Fachbereich Security verzeichnete mit über 6 Mio. Euro Umsatzplus ein gutes Ergebnis, das einem Zuwachs von 3,7 % im Vergleich zu 2021 entspricht.



Nachhaltig zum Erfolg mit smarten Prozessen und Produkten