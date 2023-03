Die aktualisierten Corporate Governance- und Proxy Voting-Grundsätze von PSP Investments spiegeln die verstärkte Dynamik im Umgang mit dem Klimawandel und die Umsetzung der Klimastrategie wider

Als Teil der Sustainable Investment Strategy (nachhaltigen Anlagestrategie) des Unternehmens leiten die aktualisierten Grundsätze die aktiven Bemühungen von PSP Investments als langfristiger Investor, zu einem besseren langfristigen Risiko-/Ertragsprofil des Gesamtfonds beizutragen, indem Engagement und Abstimmungsaktivitäten genutzt werden, um die Praktiken der Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel und deren Offenlegung zu verbessern.

MONTRÉAL, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- PSP Investments hat seine Corporate Governance- und Proxy Voting-Grundsätze ("Grundsätze") aktualisiert und darin seine Ansichten zu bestimmten Finanz- und Nachhaltigkeitsfragen dargelegt. In den Grundsätzen wird den Vorständen und Verwaltungsräten der Unternehmen, in die PSP Investments investiert, dargelegt, wie PSP Investments in Angelegenheiten, die den Aktionären vorgelegt werden, voraussichtlich abstimmen wird. Außerdem werden die Ansichten des Unternehmens zu wichtigen Finanz- und Nachhaltigkeitsfragen, einschließlich solcher, die sich auf solide Governance-Praktiken und den Klimawandel beziehen, mitgeteilt.