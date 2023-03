WASHINGTON (dpa-AFX) - Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis geht seinen parteiinternen Konkurrenten, Ex-US-Präsident Donald Trump, nach längerer Zurückhaltung nun offensiv an. In einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan, das am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde, bedachte DeSantis seinen Parteikollegen gleich mit diversen Seitenhieben.

Mit Blick auf die Ermittlungen gegen Trump in New York zu Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, stichelte DeSantis erneut, zu dem "zugrundeliegenden Verhalten" könne er nichts sagen. "Das ist nicht mein Fachgebiet." Auf die Frage nach Unterschieden zwischen ihm und Trump verwies DeSantis auf den eigenen Führungsstil, der "kein tägliches Drama" beinhalte, sondern sich auf das große Ganze konzentriere - und darauf, die Agenda des Volkes durchzusetzen und nicht die eigene.