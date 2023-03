Grünen-Fraktionsspitze ruft Ampel zur Geschlossenheit auf

WEIMAR (dpa-AFX) - Die Fraktionsführung der Grünen im Bundestag ruft die Ampel-Koalition mit SPD und FDP zur Geschlossenheit auf. Es gebe viele Gemeinsamkeiten im "Team Ampel" bei Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, sagte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Mittwoch in Weimar am Rande der Klausur der Bundestags-Grünen. Am Vortag hatte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die aktuelle Arbeit in der Koalition als nicht zufriedenstellend kritisiert. Am Sonntag kommen die Spitzenleute der drei Parteien in einem Koalitionsausschuss zusammen.

Haßelmann verwies auf Pläne für ein Demokratiefördergesetz, bei dem es um die bessere finanzielle Ausstattung von Anti-Extremismus-Projekten geht, sowie auf das Vorhaben für ein Partizipationsgesetz, dass die Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft verbessern soll. Sie erwähnte auch die Reformen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsrechts.