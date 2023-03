XXXLutz eröffnet seine nächste Akademie Perfekte Rahmenbedingungen für die Küchenprofis in Kaltenkirchen (FOTO)

Kaltenkirchen (ots) -



- Bei XXXLutz Dodenhof in Kaltenkirchen geht eine weitere Akademie der

Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl eigens für Küchen an den Start: Aus-, Weiter-

und Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf höchstem Niveau

- Der weltweit zweitgrößte Möbelhändler baut in Deutschland auf jetzt schon

sieben eigene Kompetenzzentren in Sachen Küche, Montage und dem auf dem Weg

zum Handelsfachwirt

- Der neue Akademie-Standort in Kaltenkirchen sichert ein schnelles, aber

insbesondere nachhaltiges Wachstum, bei dem die tiefe Expertise der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entscheidende Faktor ist



Voller Fokus auf eine ebenso fundierte wie ausgeprägte Expertise der

Küchen-Profis - und das in einem perfekten Weiter- und Fortbildungsrahmen: Die

XXXLutz Unternehmensgruppe setzt weiterhin auf eine maximale Fachkompetenz ihrer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat jetzt in Kaltenkirchen ihre bereits

siebte unternehmenseigene Akademie eröffnet. Vor den Toren Hamburgs ist mit der

neuen Akademie ein Küchen-Kompetenz- und Schulungszentrum an den Start gegangen,

an dem die Küchen-Profis der norddeutschen Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ihr

Fachwissen vertiefen und damit den Kunden auf der Höhe der Zeit begegnen können.