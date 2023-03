--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren Christophorus Reisen

https://www.christophorus.at/

--------------------------------------------------------------



Mayrhofen/Zillertal (ots) - Wenn zwei sardische Ochsen einen globalen Bullen

erzürnen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein Streit ist entbrannt zwischen dem österreichischen Unternehmen Red Bull unddem sardischen Jungbauer Mattia Muggittu - um die Gestaltung eines Weinetiketts.Unterstützung kommt dabei vom Zillertaler Traditionsunternehmen ChristophorusReisen, das sich hinter den standhaften Winzer stellt.Ochsen und Bullen unterscheiden - eigentlich nicht der Berufsalltag dessardischen Weinbauers Mattia Muggittu aus Mamoiada, wäre da nicht ein Konfliktmit Red Bull. Der Großkonzern sieht nämlich in der Abbildung zweier Rinder aufden Etiketten des Winzers ein Problem. Begründung: Sie seien dem Logo von RedBull zu ähnlich. Entsprechend setzt sich das österreichische Unternehmen dafürein, sein international agierendes Imperium zu schützen: Hier trifftstrategische Marketing-Exzellenz auf sardische Beharrlichkeit.Mugittu beruft sich auf die Ochsen, die in seinem Betrieb zum Pflügen verwendetund deshalb auch in den Etiketten aufgegriffen werden. In der Auseinandersetzungmit Red Bull hat der sardische Winzer dabei breite Unterstützung erfahren -unter anderem vom Bauernverband Coldiretti. Gleichzeitig hat der Konflikt auchinternational für Aufsehen gesorgt, eine Lösung wurde laut Nachfrage im Weingutbis heute nicht gefunden.Auch Andreas Kröll, Geschäftsführer von Christophorus Reisen(https://www.christophorus.at/) , ist auf den Streit aufmerksam geworden undwill den jungen Bauer unterstützen: "Im Einsatz Muggittus, lokales Kulturgut zuverteidigen, kommt ihm seine sardische Beharrlichkeit zugute. Nicht umsonst giltSardinien als Insel der Hundertjährigen, ihre Bevölkerung als gelassen,harmonisch, aber auch hartnäckig." Umso gespannter verfolge er deshalb, wie sichMuggittu gegen die Interessen des Großkonzerns behaupten kann. Dabei verstehe erzwar die Bedenken von Red Bull, kann die Bemühungen des Winzers jedoch gutnachvollziehen.Sardische Weinbautradition auf dem PrüfstandEin Blick in die Geschichte des Weinbaus auf Sardinien(https://www.christophorus.at/sardinien/) zeigt seine enorme Bedeutung für dieRegion und seine lange Tradition. Denn die ältesten bisher gefundenen Zeugnissestammen aus dem 15. Jh. v. Chr. und sind gestützt durch die Überreste einerWeinpresse in der Nähe von Cagliari, bei der es sich um das älteste Exemplar inder Mittelmeerregion handelt. Schon vor rund 3.000 Jahren wurde Wein auf