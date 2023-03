Wie Krankenhäuser ihr Recruiting effizient gestalten - so funktioniert es (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Martin Recht ist der Geschäftsführer von TIGA Recruiting. Gemeinsammit dem Team seiner Recruiting-Agentur hat er es sich zur Aufgabe gemacht,Kliniken und Krankenhäuser bei der Gewinnung der dringend benötigten Fachkräftezu unterstützen. Erfahren Sie hier, mit welchen erprobten MethodenKlinikleitungen auch in schwierigen Zeiten noch genügend qualifiziertes Personalschnell und zuverlässig rekrutieren können.Die gesamte Pflegebranche hat schon lange unter dem Fachkräftemangel zu leiden -nach der Corona-Pandemie und mit der einsetzenden Rentenwelle derBoomer-Generation droht die Situation jedoch fast unhaltbar zu werden. Nicht nurhaben viele Arbeitnehmer den Krankenhäusern bereits den Rücken gekehrt - vieleder verbliebenen Mitarbeiter spüren die hohe Arbeitsbelastung und habenvielerorts schon innerlich gekündigt. Zusätzlich bereiten die hohenAbbrecherquoten der Nachwuchskräfte den Klinikleitungen ernste Sorgen. Dennochist jetzt nicht die Zeit, diese Umstände einfach nur hinzunehmen. "DieKrankenhäuser sind dem Pflegekräftemangel keineswegs hilflos ausgesetzt", sagtMartin Recht von TIGA Recruiting. "Es gibt noch genügend geeignete Bewerber,allerdings haben sich die Voraussetzungen für die Mitarbeitergewinnung in denletzten Jahren stark verändert." Mit welchen Methoden Kliniken und Krankenhäuserauch in Zeiten des Fachkräftemangels wieder genügend Fachkräfte von sichüberzeugen können, verrät Recruiting-Profi Martin Recht im Folgenden.1. Den Fokus auf passive Kandidaten legenEines steht fest: Herangehensweisen der Mitarbeitergewinnung, die noch vorgeraumer Zeit funktionierten, versprechen heute kaum noch Erfolge. Das liegt vorallem daran, dass sich kaum mehr frei verfügbare Kräfte auf dem Arbeitsmarktbefinden - und sich entsprechend kaum Kandidaten aktiv auf Stellensuchebefinden. Sich allein auf Anzeigen in der Tageszeitung oder auf gängigenJobportalen zu konzentrieren, kann daher heute einfach nicht mehr funktionieren.Stattdessen gilt es, den Fokus auf passive Kandidaten zu legen - das heißt aufMenschen, die sich zwar in einer festen Anstellung befinden, unter den richtigenUmständen aber durchaus bereit zu einem Wechsel wären - und diese von sich zuüberzeugen. Dabei gilt es, sie dort zu erreichen, wo sie sich in ihrer Freizeitoder ihren Pausen heute mehrheitlich aufhalten: in den sozialen Medien.2. Arbeitgebervorteile authentisch kommunizierenHier gilt es, aktiv auf sich und seine Klinik oder sein Krankenhaus aufmerksamzu machen und potenzielle Kandidaten davon zu überzeugen, der bessereArbeitgeber zu sein. Wichtig dabei ist es, seine Vorteile offen zu