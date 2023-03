Aetina und CVEDIA bringen gemeinsam fortschrittliche KI-Videoanalyse-Lösungen auf Basis von NVIDIA Jetson Orin System-on-Modulen auf den Markt

NEW TAIPEI CITY, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Aetina bringt in Zusammenarbeit mit CVEDIA fortschrittliche KI-gestützte Videoanalyselösungen für mehr öffentliche Sicherheit, intelligentere Städte und sicherere Verkehrsnetze auf den Markt. Die Lösungen umfassen eingebettete Computer von Aetina, die mit den neuesten NVIDIA Jetson Orin System-on-Modulen (SoMs) ausgestattet sind, sowie die synthetischen KI-Modelle von CVEDIA, die eine Erkennung von Objekten und menschlichen Bewegungen mit geringer Latenz am Rande der Bildfläche ermöglichen. Durch den Einsatz von KI-gestützter Videoanalyse können Sicherheitsunternehmen und Systemintegratoren den Betrieb optimieren und die Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Während der ISC West 2023 werden Aetina und CVEDIA die Lösungen vorstellen, um zu demonstrieren, wie sie Deep Learning nutzen, um Objekte und Ereignisse in Videos genau zu erkennen, zu verfolgen und zu analysieren. Dadurch können Unternehmen im Handumdrehen Erkenntnisse gewinnen und ihre Entscheidungsprozesse verbessern.

Die eingebetteten Computer von Aetina, die die NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX oder Orin Nano SoMs unterstützen, sind für die Entwicklung verschiedener Arten von vertikaler KI konzipiert. Die eingebetteten Computer stellen die Rechenleistung für die KI-Lösungen von CVEDIA zur Verfügung, um Inferenzprozesse in Echtzeit durchzuführen; sie sind auch mit jeder Art von Kamera kompatibel, um hochauflösende Videos für die Analyseaufgaben zu empfangen.