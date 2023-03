PEKING, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Jinjiang in der südostchinesischen Provinz Fujian wird in diesem Jahr mehrere Branchenmessen und Sportveranstaltungen veranstalten, um ihrer hochwertigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung neue Vitalität und Dynamik zu verleihen. Dies gaben Vertreter der Stadt auf einer Pressekonferenz bekannt, die am Montag in Peking stattfand.

Zu diesen Messen und Sportveranstaltungen gehören die 5. China (Jinjiang) International Decoration & Building Materials Expo, die 24. Jinjiang Footwear & die 7. Sports Industry International Exposition, China, die 7. Cross-Strait Food Fair & die 10. Taiwan-Fujian (Quanzhou) Food Fair, der 2. FISU University World Cup-Football und der Jinjiang International Marathon. Diese Veranstaltungen werden in diesem Jahr von April bis Dezember nacheinander in der Stadt stattfinden.