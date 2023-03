DTiQ kündigt Ernennung einer leitenden Führungskraft an, die den Vertrieb und das Marketing in der nächsten Wachstumsphase beaufsichtigen soll

FRAMINGHAM, Massachusetts, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- DTiQ, ein Portfoliounternehmen von Digital Alpha Advisors, LLC und führender Anbieter von Video Intelligence, Analysen und verwalteten Lösungen der nächsten Generation für Restaurants und Einzelhandelsstandorte, freut sich, die Ernennung von John Donnelly III zum neuen Chief Revenue Officer (Finanzchef) bekannt geben zu können.

Als erfahrener Vertriebs- und Marketingleiter mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat John erfolgreich Wachstumsstrategien in zahlreichen vertikalen Märkten und Branchen und in Unternehmen in unterschiedlichen Stadien umgesetzt, von privat finanzierten Start-ups bis hin zu erfolgreichen Börsengängen. Er hat außerdem mit größeren Technologieunternehmen wie Cisco, Nokia und AT&T zusammengearbeitet. In dieser neu geschaffenen Position des Chief Revenue Officers (Finanzchefs) wird John alle Funktionen der DTiQ in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Vertriebsabläufe und Enablement beaufsichtigen und für die gesamte Go-to-Market-Strategie des Unternehmens verantwortlich sein. Er wird direkt an Marc Litz, den Geschäftsführer des Unternehmens, berichten.