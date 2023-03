Masterflex erreicht Mittelfristziele vorzeitig - Fortsetzung der positiven Entwicklung in 2023 vom Vorstand in Aussicht gestellt



Masterflex hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht, die die von uns avisierte Übererfüllung der Managementguidance bestätigen und auch unsere Erwartungen übertroffen haben. Auch für 2023 gehen wir von einem Ausbau der Top und Bottom Line aus, der sowohl aus Volumen- und Preissteigerungen getrieben ist.

[Tabelle]



Weiteres Rekordjahr 2022 noch stärker als erwartet: Mit einem äußerst erfolgreichen Schlussquartal konnte Masterflex in Q4 mit 24,2 Mio. Euro unsere Erlöserwartung übertreffen (MONe: 22,0 Mio. Euro; +24,2% yoy). Auch ergebnisseitig liegt das Profitabilitätsniveau mit 0,9 Mio. Euro deutlich über unserer Erwartung (MONe: 0,2 Mio. Euro). Hervorzuheben ist, dass das Q4-Resultat spürbar über den üblicherweise durch Saisoneffekte beeinträchtigten Vergleichswerten liegt (Ø Umsatz 2017-2021: 17,4 Mio. Euro; Ø EBIT-Marge 2017-2021: 1,0%) und u.E. das starke operative Momentum zusätzlich untermauert. Der Konzernerlös beträgt auf FY-Sicht 100,3 Mio. Euro und übertrifft die eigene Top Line-Guidance mit einer Bandbreite von 92,0 bis 96,0 Mio. Euro. Dieses Niveau bedeutet zudem die vorzeitige Erfüllung der Mittelfristguidance von 100,0 Mio. Euro Umsatz bis 2024. Zudem erfüllt die Konzern-EBIT-Marge auf Gesamtjahressicht mit 11,4% (11,4 Mio. Euro; +113,2% yoy) bereits die Zielsetzung einer zweistelligen EBIT-Marge deutlich, die im Zuge des B2DD-Programms für 2024 avisiert war.

Fortsetzung des Erfolgskurs in 2023 u.E. etwas konkretisiert: Vor dem Hintergrund eines stabilen Auftragsbestandes von 22,8 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr (22,9 Mio. Euro) geht der Vorstand von einer Fortsetzung des Wachstums sowohl in Top als auch Bottom Line aus. Die konkretisierte Prognose wird im Rahmen der GB-Veröffentlichung bekanntgegeben. Der Vorstand berichtet über einen soliden Auftragseingang, was wir als ein Zeichen zur Stabilisierung der Orderlage deuten. Noch im November wurden etwas schwächere Bestelleingänge aufgrund der makroökonomischen Lage verzeichnet. Basierend auf der stärker als erwarteten operativen Performance im abgelaufenen GJ sowie den Anzeichen für eine solide Auftragsentwicklung erhöhen wir unsere Umsatz- und Ertragsprognosen leicht, die sich u.E. in 2023 sowohl durch gesteigerte Verkaufsvolumina im konjunkturunabhängigen Kundenstamm und weiteren Preissteigerungen ergeben dürften.



Fazit: Masterflex liefert nach vorläufigen Zahlen eine stärker als erwartete Performance ab. Auch nach dem eindeutigen Kursanstieg im gestrigen Handel (+5,2% vs. Closing 20.03.) ist die Aktie u.E. aufgrund der starken Wettbewerbsposition noch immer stark unterbewertet. Wir bekräftigen unser Rating mit einem neuen Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26613.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Masterflex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 9,38EUR gehandelt.