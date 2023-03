Wird die US-Notenbank Fed und Jerome Powell heute aufgrund der "gefühlten" Beruhigung in der Bankenkrise und der Rally der Aktienmärkte hawkisher sein als die Märkte erwarten? Oder gibt vor allem Fed-Chef Powell in seiner Pressekonferenz den (Aktien-)Märkten das, was sie bereits eingepreist haben, nämlich eine Aussicht auf eine absehbare Senkung der Zinsen? Die Anleihemärkte (und die Fed Fund Futures) hingegen gehen eher davon aus, dass die US-Notenbank mindestens noch zwei Mal die Zinsen anheben wird. Schon alleine um nicht zu stark zu überraschen ist davon auszugehen, dass heute eine weitere Anhebung der Zinsen um 0,25% erfolgt - wichtig dann vor allem auch die sogenannnten Dot Plots (Erwartung der US-Notenbank über den weiteren Zinspfad). Vieles spricht dafür, dass die Bankenkrise noch lange nicht vorbei ist..

Hinweise aus Video: